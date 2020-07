Kaolack : Cérémonie de fin de formation de la 38ème promotion de l'ENSOA, forte de 115 élèves sous-officiers.

Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a présidé ce vendredi, la cérémonie de fin de formation de la 38ème promotion de l'école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Kaolack.



Il s'agit de 115 sous-officiers issus du concours direct dont 109 sénégalais et 6 ressortissants de pays amis à savoir le Bénin, le Cameroun, la Guinée Bissau, le Niger, la République de Guinée et le Togo.



Entrés à l'école en octobre 2018, ils ont été formés pendant 2 années aux métiers de base de sous-officiers. Ainsi, la formation morale, physique et intellectuelle qu'ils ont suivie avec rigueur leur permet d'être aptes à rejoindre le corps des sous-officiers.



Dans quelques jours, ils seront remis à la disposition de leurs pays respectifs et insérés dans des unités d'accueil pour y assurer la fonction de chef de groupe ou son équivalent....



Cette promotion porte le nom de feu sergent chef Abou Fall, tombé au champ d'honneur en mars 1991 dans un accident d'avion en Arabie Saoudite. Il fut un exemple de courage, de rigueur et d'abnégation.



En marge de cette cérémonie, le ministre des forces armées en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps aérien, Birame Diop, a procédé à l'inauguration du monument du cinquantenaire de l'ENSOA de Kaolack, de sa bibliothèque, de la salle d'honneur etc..