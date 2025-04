Kaolack – Célébration du 4 avril : 737 militaires et paramilitaires et 625 civils ont défilé...

À l’instar des autres régions du Sénégal, Kaolack a vibré au rythme de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du pays dont le thème porte sur ''Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées''.

Le gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt a présidé la cérémonie en présence du commandant de la zone militaire N°3, le colonel Diouma Sow, du commandant de la légion de gendarmerie de Kaolack, des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières.

Une occasion également pour les populations de la ville de ''Mbossé Coumba Djiguéne'' de renouer avec le traditionnel défilé du 4 Avril avec une prise d'armes, une remise de décorations, une projection d'un film illustratif du thème de cette année et un défilé des civils, des militaires et des paramilitaires. Cette année, 737 militaires et paramilitaires et 625 civils ont pris part à ce défilé à Kaolack.

C’est une occasion pour le gouverneur de région de féliciter le Comzone pour cette belle organisation du défilé mais également de lancer un appel aux Kaolackois. « Notre diversité ne doit pas être un facteur privant tout au moins, ça doit être véritablement une richesse pour nous et au-delà de cette diversité il s’agit donc dans un élan unitaire d’agir dans le sens du développement de notre pays et la région de Kaolack ne peut pas être en reste d'autant plus que de par sa position de carrefour mais également ses nombreuses potentialités que l’on trouve ici notamment en matière agricole. Nous pouvons participer pleinement et entièrement au développement de ce pays notamment à l’atteinte du souveraineté internationale (…) », a déclaré Mouhamadou Moctar Watt.