Kaolack - Après-midi éducatif : Enda Jeunesse Action remet des prix aux élèves et les sensibilise sur la santé mentale et le bien-être psychosocial

Dans le cadre du projet « À l’École en Toute Sérénité », Enda Jeunesse Action bureau de Kaolack a organisé des après-midis récréatifs dans 18 écoles de Kaolack afin de sensibiliser les élèves sur leurs droits ainsi que sur les questions liées à la santé mentale et au bien-être psychosocial. Ces activités ont permis aux élèves de s’exprimer à travers diverses productions artistiques et éducatives notamment des dessins, des sketchs, des poèmes, des messages de sensibilisation à travers des pièces de théâtre entre autres, tout en développant leurs connaissances et compétences sur les thématiques abordées et sur la prise de parole en public.

Ainsi, pour motiver les participants, une journée de remise de prix a été organisée, ce mercredi 1er juillet, pour récompenser les meilleures productions et célébrer la participation des élèves et des enseignants. Plusieurs prix ont été remis aux meilleurs productions ainsi que l'ensemble des 18 établissements scolaires partenaires de Enda Jeunesse Action Kaolack.

Ce geste ô combien important va, selon les enseignants, renforcer les boutiques scolaires mises en place par Enda dans les écoles et permettre de booster le niveau des élèves et les résultats scolaires.

Prenant la parole, Alassane Ndour Fall, inspecteur de l'enseignement élémentaire à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaolack commune, s'est réjoui de la collaboration franche entre l'Ief et Enda Jeunesse Action au grand bénéfice des élèves et établissements scolaires de Kaolack.

La rencontre qui avait pour cadre le Cdeps de Kaolack, a enregistré la présence du préfet du département de Kaolack, des IEF de Kaolack commune et Kaolack département, ainsi que des directeurs et enseignants des différentes écoles partenaires de Enda Jeunesse Action.