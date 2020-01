Kaolack : 6 jours après le rappel à Dieu d'El hadj Idrissa Guèye, la maison familiale ne désemplit pas.

Le rappel à Dieu d'El hadj Idrissa Guèye a plongé toute la Oumma islamique dans l'émoi et la consternation. Au quartier Kasnack (Kaolack) où il habitait, la demeure familiale ne désemplit toujours pas. Du matin au soir, les délégations des guides religieux, des autorités étatiques, des élus locaux rallient la maison mortuaire où chaque jour une cérémonie de récital du Saint Coran est organisée pour l'âme du disparu.



Parmi les guides religieux, les khalifes généraux de Touba et Tivaouane sont venus présenter leurs condoléances, de même que l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, Serigne Abdou Karim Mbacké, Serigne Mbaye Sy Abdou, des délégations de Ndiassane, Médina Baye, Léona Niassène, Kanène, Touba kaolack, pour ne citer que ceux-là.



Du côté de l'État, une forte délégation a été dépêchée, avec sa tête, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Augustin Tine, le ministre Mahmoud Saleh et le ministre Mor Ngom. Madame le ministre de la fonction publique, Mariama Sarr et la députée Awa Guèye étaient aussi venues présenter leurs condoléances à la famille éplorée.



D'après les témoignages du porte-parole de la famille, l'ambassadeur itinérant Mouhamed Ndiaye Rahma, " la forte présence des autorités religieuses et étatiques témoigne de la dimension du talibé de Serigne Touba ( El Hadj Idrissa Guèye) qui de son vivant, avait pu nouer avec ces derniers une relation saine et pleine de cordialité en dépit de son appartenance à la communauté mouride..."