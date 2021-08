Kankourang à Mbour : Le comité des sages de la collectivité mandingue pose les jalons de sa reprise

La collectivité mandingue veut reprendre la tenue des kankourang à Mbour. Les sages de cette communauté, dans ce sens, ont initié des concertations ce samedi 14 août 2021 pour voir comment faire pour pratiquer cette culture bien de chez eux qui, selon Cheikhou Dabo, un des sages, se veut un moyen de pourchasser tout mal qui menacerait les populations.Ce dernier qui s’est prononcé, à l’issue de leur rencontre à huis clos, à Mbour, dit avoir décidé, avec ses paires, ‘’d’introduire une demande d’autorisation au niveau de la préfecture assortie d’un protocole sanitaire. Il appartiendra au préfet de Mbour de décider parce que c’est la seule autorité capable de nous dire si oui ou non nous pourrons pratiquer notre tradition. Nous avons tous retenu que notre tradition peut contribuer à éradiquer ce fléau. D’un point de vue originel, c’était cela la vocation de notre ada (tradition), à travers nos activités culturelles’’.Fodé Sagna, Porte-parole des sages qui l’a précédé, a relevé, au cours de sa déclaration, que ses semblables et lui étaient 54 sages à s’être concertés sur ce sujet. ‘’Nous avons eu des concertations entre les sages de la collectivité mandingue. Nous étions 54 responsables pour parler de cette tradition et nous estimons que nous n’avons aucune décision à prendre. Tout est entre les mains de Dieu et de la volonté des autorités. Nous continuons de prier pour que cette pandémie disparaisse à jamais de nos vies. Tout dépend de l’avis du préfet. Nous avons formé une commission au cours de notre rencontre d’aujourd’hui. Elle est composée de sages, de membres du bureau et des jeunes. Tous au nombre de 18 personnes. Nous entendons rédiger notre protocole sanitaire, il y a une commission qui s’en charge et formuler une demande d’autorisation de pratiquer notre culture.On est assisté par un membre du bureau qui est lui-même un acteur de la santé. La commission va se réunir au cours de la semaine prochaine’’.