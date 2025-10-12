Kamal Benali : L’expert des Échanges entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

A l’heure où l’influence de la France, recule partout dans le monde et en Afrique, notamment , certains entrepreneurs continuent de renforcer les relations économiques Nord-Sud. C’est le cas de Kamal Benali, président d’Efficient Network.



Depuis la création d’Efficient Network il y a plus de 12 ans, Kamal Benali s’est imposé comme un bâtisseur de ponts économiques: "Notre activité s'exerce essentiellement dans les échanges commerciaux entre l'Europe d’une part et la région MEA d’autre part", explique-t-il, insistant sur le rôle stratégique de ces corridors économiques dans la croissance mondiale.



Efficient Network, avec ses quatre bureaux à Genève, Bruxelles , Dubaï et Nicosie, s’appuie sur un réseau de plus de 100 experts spécialisés. "Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs experts par pays et par secteurs pour accompagner nos clients", souligne Benali, illustrant l’approche sur mesure de son entreprise.



“Notre succès repose sur deux valeurs: le respect et la confiance. Le respect des cultures des pays où nous opérons, et la confiance en nos partenaires. Nous ne venons pas imposer la vision de notre client - gouvernement ou entreprise - mais l’adapter aux besoins du pays”.



À travers sa division dédiée à la diplomatie d’affaires, Efficient Network accompagne les investissements directs étrangers (IDE), encourage le transfert de technologies et promeut des partenariats public-privé (PPP) équilibrés. Benali est convaincu que la croissance économique repose avant tout sur la confiance mutuelle. "Quand la confiance s'installe, l'économie prospère", affirme-t-il.



Les domaines qui l’intéressent particulièrement. La sécurité alimentaire , l’accès à l’énergie , Les ressources naturelles, et la santé, notamment la création de systèmes de santé accessibles combinant gratuité ciblée et soutien financier étatique. Ce sont des domaines cruciaux pour le développement et la stabilité des sociétés .

“Avec des équipes qualifiées et une approche rigoureuse, nous contribuons au développement de projets d’envergure et nous bâtissons des relations de confiance”.



Kamal Benali met en lumière la nécessité de reconstruire des relations économiques solides entre ces régions : "Il y a 15 ans, des ponts existaient entre tous ces pays". Aujourd’hui, il ambitionne de renforcer ces connexions. Grâce à sa vision stratégique et à son réseau international, Kamal Benali, à travers Efficient Network, compte jouer un rôle dans la redéfinition des relations économiques de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.