Kaffrine : Le président du Conseil départemental, Adama Diouf renonce à sa candidature.

À Kaffrine, l'actuel président du Conseil départemental a décidé de ne plus se présenter aux élections locales.



Les raisons, il les a donnés dans un post. " Chers amis et chers militants, après avoir longuement échangé avec son Excellence Monsieur le Président de la République, j'ai décidé de ne plus me présenter comme candidat au Conseil départemental de Kaffrine. Ces échanges ont été fructueux et riches d'enseignement.



C'est l'occasion de remercier le Président de la République et lui exprimer ma loyauté et ma fidélité indéfectible. C'est pourquoi je demande à tous mes militants, parents, amis et sympathisants d'accepter cette décision et de se mobiliser partout dans le département pour une victoire de la coalition BBY"; a-t-il signé...