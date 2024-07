Kaffrine / Campagne agricole à Gnibi: Une distribution de semences qui plombe « le Jub, jubbal, jubaneti », le PR Bassirou Diomaye Faye interpellé

Ces pratiques que subissent les paysans datent de l'époque du régime de Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Elles persistent encore dans certaines communes du Sine-Saloum malgré le « Jub, Jubbal, Jubaneti » brandi haut et fort par le nouveau régime du Président Diomaye et de son PM Sonko. Des sacs d'arachides contenant du sable, des cultivateurs privés d’engrais et renvoyés chez eux pour n'avoir pas pu payer l’impôt, des semences non certifiées entre autres. Ce sont en somme les maux auxquels les cultivateurs font face dans plusieurs zones du Sine-Saloum. Les membres de « Aar Sunu Momel » dirigés par le coordonnateur, Bassirou Kane se sont rendus à la commune de Gnibi (Kaffrine) pour constater de visu l’arachide distribuée dans cette localité. Ces derniers interpellent le Président de la République pour éviter que cette campagne agricole n’échoue cette année au niveau du bassin arachidier. Bassirou Kane invite également le ministre de l’agriculture à impliquer les techniciens dans la vérification, supervision, un contrôle rationnel de l’arachide distribuée aux paysans.