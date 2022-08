KOLDA : un père de famille d'une quarantaine d'années se suicide à Kounkané.

Un père de famille d'une quarantaine d'années s'est suicidé la nuit dernière à Kounkané (Vélingara). Père de quatre enfants, Aliou Diao était électricien de son état, il s'est donné la mort dans sa chambre.



Actuellement, c'est l'émoi et la tristesse dans sa famille.Il est décrit par les proches comme un homme calme et travailleur. Pour le moment, on ignore les raisons de son suicide, selon notre source.



Après le constat des faits par la gendarmerie, les sapeurs pompiers de Kounkané ont mis le corps à la disposition du médecin. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cet acte...