KOLDA : les handicapés saluent les efforts du PADAER II pour leur autonomisation.

L’association des handicapés de Kolda salue les efforts du PADAER II pour leur autonomisation. Elle l’a fait savoir au cours de la visite de suivi du projet ce vendredi 04 octobre 2022 par le biais de son président Bouna Ciss.

En effet, il a estimé que l’entrepreneuriat va lutter contre la « mendicité » au niveau des handicapés et des couches vulnérables. Également, cette visite a été une occasion pour le PADAER II de s’enquérir de la gestion alimentaire et sanitaire du volet avicole dont ont bénéficié les handicapés.

Ainsi, les moments d’échanges ont permis au programme de recueillir les doléances de ces derniers. Et cet accompagnement du PADAER II envers les couches démunies entre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. En effet, le PADAER II a misé sur l’aviculture pour autonomiser ces couches vulnérables.

Occasion saisie par Rella Mballo, une des bénéficiaires dont le poulailler a été visité, pour avancer : « on se réjouit de la visite du PADAER II qui va nous pousser à prendre plus au sérieux cet appui. C’est pourquoi, nous voulons qu’on soit formé en santé animale, et que l'on augmente l’alimentation des poulets. Mais surtout nous souhaitons que les poulets soient assurés en cas de perte car tout projet comporte des risques… »

Abdoul Latif Diallo, le chef d’antenne du PADAER II de Kolda, à sa prise de parole, a rassuré les bénéficiaires quant à leurs inquiétudes. À ce titre, il soutient : « on vous a remis le premier lot de poulets sur un total de onze avec les normes sanitaires par bénéficiaire. C’est pourquoi, dans la prochaine remise des coqs, les mêmes procédés vont être respectés notamment la quarantaine, la vaccination et le suivi. Et notre rôle est d’accompagner et être aux côtés des bénéficiaires pour la réussite de leurs projets… »

Dans cet esprit de lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le chômage, le programme intervient aussi dans l’agriculture et l’élevage via l’entrepreneuriat rural...