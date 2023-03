KOLDA : les élus locaux de Médina Yoro Foula à l’école de la gouvernance des ressources naturelles

Les élus locaux du département de Médina Yoro Foula, notamment les conseillers municipaux et départementaux sont à l’école de la gouvernance des ressources naturelles. Cette formation de deux jours (18 et 19 mars) entre dans le cadre du projet intégré de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire dans la région de Kolda (2023/2026).

Ainsi, il s’agit pour le projet OFAD/Nafooré d’impliquer les élus en les formant sur le rôle et la responsabilité en matière de gouvernance des ressources naturelles. Mais également, cela va permettre de définir le cadre de collaboration pour la mise en place du projet dans les différentes communes d’intervention dans le contexte du changement climatique.



Dans cette optique, le projet a une cible de 4. 000 producteurs (Kolda/MYF) dont 2.400 femmes qui bénéficieront d’activités génératrices de revenus. Et cette approche par la collectivité répond en parfaite harmonie avec l’acte trois de la décentralisation. En ce sens, OFAD/Nafooré entend lutter contre l'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes et des femmes et la malnutrition dans le monde rural par l’approche communautaire.



Fanta Sanding, bénéficiaire du projet : « je suis productrice de riz, de maïs. En plus de cela je fais la poterie en saison sèche pour diversifier mes revenus. Avec ce projet, nous allons augmenter nos productions avec la technique mise en place. » À ce titre, elle invite en ces termes : « nous voulons que le programme nous construise des périmètres maraîchers pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et avoir de la plus-value... »

Hamady Sow, coordonnateur des projets et programmes à Ofad/Nafooré : « l’objet de cette rencontre est une formation destinée aux collectivités territoriales sur la gouvernance des ressources naturelles. Ainsi, nous mettons en œuvre ce programme de sécurité alimentaire qui intègre la gouvernance des ressources naturelles. C’est pourquoi, l’acte III de la décentralisation définissant la gouvernance des ressources naturelles est confiée aux collectivités territoriales. C’est pourquoi, nous avons décidé de les orienter sur le rôle et la responsabilité de l’élu. Ainsi, cela va nous faciliter la mise en œuvre du projet dans les différentes communes d’intervention. »

Avec les crises liées à la covid-19 et la guerre en Ukraine, ce nouveau programme va améliorer les conditions de vie des populations de Kolda, surtout celles du monde rural. En ce sens, c’est avec de telles volontés de développement que la région pourrait inverser la tendance de l’indice de pauvreté.