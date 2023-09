KOLDA : les Amazones donnent carte blanche à Abdoulaye Bibi Baldé …

Les Amazones donnent carte blanche à Abdoulaye Bibi Baldé, leur leader, pour la voie à suivre lors de la prochaine présidentielle de 2024. Elles l’ont fait savoir à travers leur présidente Bineta Mballo qui estime qu’il est temps que leur leader soit reconsidéré dans la donne politique. C’est pourquoi, elle et ses amies mettent en garde contre toute tentative d’une éventuelle liquidation politique de ce dernier. C’est dans cette optique qu’elles ont sorti une déclaration dans laquelle elles expriment leurs intentions, leur engagement infaillible derrière Abdoulaye Bibi Baldé.



À en croire Bineta Mballo, « en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, nous les Amazones de Bibi, souhaitons témoigner toute notre reconnaissance et réitérer notre soutien indéfectible à notre mentor. C’est un homme politique d’une dimension incommensurable. En ce sens, nous voyons que cet homme qui est en train d’être combattu, s’est sans cesse battu contre vents et marées pour la solidification du parti Apr et du Bby dans la région et dans le pays. »



Sans détours, elle ajoute : « Bibi n’a jamais manqué un seul rendez-vous électoral, il a toujours été constant. Et malheureusement, tout ce sacrifice risque d’être mis aux oubliettes par des hommes politiques véreux qui ont comme objectif sa « liquidation politique ». C’est la raison pour laquelle, nous mettons en garde, en première ligne, le président de l’APR contre toute orchestration politique pour écarter notre leader politique. »



Dans la foulée, elle poursuit : « en ce sens, nous invitons notre mentor politique Abdoulaye Bibi Baldé à prendre toutes les précautions possibles. Dans ces circonstances, car si rien n’est fait les jours à venir, nous allons lui demander de reconsidérer son compagnonnage avec le président Macky Sall et le Benno. Nous n’acceptons plus que BIBI, victime de sa loyauté et sa fidélité, soit l’agneau de sacrifice. Car trop, c’est trop! »