KOLDA : la région compte 6.826 candidats au BFEM…

Pour l’année 2023, la région de Kolda compte 6.826 candidats au BFEM dont 3.502 filles et 3.324 garçons, selon l’inspection d’académie de Kolda. Ainsi, le département de Kolda a 3.625 candidats dont 1.898 filles et 1.727 garçons, Vélingara compte 2.351 candidats dont 1.167 filles et 1.184 garçons. À cela, on peut ajouter le département de Médina Yoro Foula avec ses 850 candidats dont 437 filles et 413 garçons. Avec ces statistiques, on peut noter une hausse du nombre de candidats du côté des filles dans la région.

Dans la foulée, ces chiffres font entrevoir la scolarisation des filles et leur maintien à l’école est devenu une réalité à Kolda.



Ainsi, comparé à l’année passée (2022) qui comptait 6535 candidats, on note une augmentation de 291 candidats dont la majorité est constituée de filles.

Ces candidats se pencheront sur les épreuves du BFEM dès ce mercredi 12 juillet 2023...