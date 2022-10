KOLDA : la mécanisation de l'agriculture devient de plus en plus une réalité.

La mécanisation de l'agriculture devient de plus en plus une réalité dans la région de Kolda. Et ceci s'entrevoit pendant la période de labour et post- récolte. Aujourd'hui, les producteurs utilisent des tracteurs, des motoculteurs pour labourer, semer et biner. D'ailleurs même pour l'engrais, ils utilisent des machines adéquates. Cependant, il faut rappeler que les projets de l'état comme le PROVAL- CV ou le PDCVR ont joué un rôle important dans la distribution du matériel agricole subventionné.

À l'heure actuelle, pratiquement toutes les récoltes se font avec des machines. Du riz en passant par l'arachide, les producteurs ont compris que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut aller vers la mécanisation de l'agriculture.

Souleymane Kandé est un producteur du village de Namo qui estime que cette révolution est nécessaire. À ce titre, il avance "avec les machines nous avons augmenté notre production et limité les pertes post-récolte. Et ceci a considérablement fait reculer l'insécurité alimentaire dans le monde rural. Mais également, nous avons vu l'amélioration de notre plus-value. Et ceci a été possible grâce une bonne politique agricole de l'État..."

Depuis quelques temps, on assiste à l'implantation d'un réseau de vente de matériel agricole dans la région. À Diaobé, à Vélingara ou à Kolda les producteurs se ruent dans ces espaces à la recherche du matériel agricole pour récolter soit son maïs, son riz, son mil ou son arachnide.

C'est ce qu'a compris la coopérative agricole de Saré Mamady dirigée par le khalife Chérif Léheib Aïdara. Cette coopérative a bénéficié d'un tracteur et de matériel post-récolte. D'ailleurs actuellement, elle procède à la récolte avec ces machines. C'est un bel exemple à suivre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi pour y arriver, la coopérative a besoin d'être accompagnée davantage avec ses milliers de membres afin de répondre aux résultats escomptés.

Il faut retenir que la région de Kolda entre dans une nouvelle ère avec la modernisation de son agriculture. Et celle-ci doit passer forcément par une mécanisation accrue dans la région pour l'atteinte des objectifs, notamment la souveraineté alimentaire...