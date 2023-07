KOLDA / Tidiane Tamba (Cap 21/Pds) : « Hier il a libéré tout un peuple, donc c'est une décision que tout le monde accepte avec joie…l'éligibilité de Karim ne souffre d'aucun doute… »

Après la déclaration de Macky Sall sur sa-non candidature à un troisième mandat, nous avons donné la parole à Tidiane Tamba, coordonnateur de la CAP21 et responsable politique du Pds à Kolda. Ce dernier estime que la décision du président Macky Sall est un « ouf de soulagement » pour les populations. Mais également cela montre la maturité politique et l’enjeu du Sénégal dans la sauvegarde de sa tradition démocratique. En ce sens, le coordonnateur de la cap21 avance que la candidature de Karim Meissa Wade ne souffre d’aucun doute puisqu’il a purgé sa peine.



À l’en croire, « c'est un soulagement pour tout le monde et une satisfaction aussi pour nous jeunes cadres qui sommes engagés en politique. En ce sens, on a suivi l'un des discours les plus marquants depuis que le président Macky Sall est à la tête de ce pays, car il a pris le temps de voir l'actualité sur les grands moments tristes qu'on a traversés. Pour la décrispation, l'ouverture du dialogue a été importante. C’est pourquoi, je pense que tout le monde a placé son focus sur sa non candidature en 2024. D’ailleurs, c'est la seule question qui était en suspens qui suscitait beaucoup de débat qui avait fini de complètement polluer les discussions ces trois dernières années. Hier, il a libéré tout un peuple, donc c'est une décision que tout le monde accepte avec joie. »



À propos de cette candidature agitée comme arme de bataille par l’opposition, il dira : « je pense qu'un programme politique ne peut pas se focaliser essentiellement sur une candidature ou pas d'un président sortant. Donc ce serait dommage de voir un parti politique établir tout son programme sur la-non candidature d'un président sortant autour de cette question-là. Mais, je crois qu’aujourd'hui le plus important pour nous c’est d’avoir ramené un calme, un souffle nouveau dans l'espace politique qui était complètement émaillé de tensions. C’est pourquoi, ce discours était attendu par tout le monde car il y avait des craintes puisque d’autres n'y croyaient pas. »

Pour la candidature de Karim Meissa Wade, il soutient : « au PDS, nous avons la constance. C’est pourquoi, nous avons dit que l'éligibilité de Karim ne souffre d'aucun doute depuis qu'il a purgé sa peine. Donc, il est éligible. Pour nous, c'est plus que certain. Karim sera candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. C'est pour cela qu'au niveau du dialogue, cela n'a pas été un point que nous avons souligné. Cependant, le point fondamental que nous avons souligné est qu'on revienne sur son procès qui est à refaire parce qu'il a été injustement accusé et condamné. C'est pour cela que nous avons insisté sur la révision de son procès. D’ailleurs, l'histoire nous a donné raison puisque ce point-là a été acté par le dialogue national… »