KOLDA / Sassoum Lèye Kouyaté (vice-coordonnateur Pastef) : « l’arrestation du président Ousmane Sonko est une comédie encore une fois… »

Après l’arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko, les patriotes du Fouladou, à l’image de Sassoum Lèye Kouyaté, exigent sa libération sans condition. Ce dernier estime que cette arrestation n’est qu’une « comédie » de plus. C’est pourquoi, il précise que rien ne peut se faire aujourd’hui sans le leader de Pastef.

Dans la foulée, il poursuit qu’ils ne laisseront pas cette situation passer car la « stabilité du pays en dépend. »

À en croire toujours Sassoum Lèye Kouyaté, « l’arrestation du président Ousmane Sonko est une comédie encore une fois, puisqu’on a toujours bafoué ses droits dans ce pays. D’ailleurs, Il a été tout le temps agressé. En réalité, il est interdit de faire des prises de vue si on n’est pas autorisé. C’est pourquoi, cela ne passera pas car nous pensons que la stabilité du pays en dépend. » À ce titre, il martèle : « aujourd’hui, il faut que ces gens comprennent que rien ne peut être envisagé sans le Pastef et son leader Ousmane Sonko. Et la paix sociale vaut plus que tous nos egos. En ce sens, je rappelle que nous sommes dans un État de droit où il faut qu’on respecte le choix des sénégalais. »

Avant de déplorer en ces termes : « chaque semaine, ces manipulateurs inventent une nouvelle histoire pour nuire à notre leader. Ainsi, nous condamnons fortement ces agissements malveillants et demandons sa libération immédiate. C’est pourquoi, il faut qu’on arrête d’être aux trousses de notre leader. D’ailleurs, notre Sénégal est un et indivisible, il ne faudrait pas que Macky Sall et sa clique rendent le pays ingouvernable. Et nous nous indignons de cette situation car nous le considérons comme un enlèvement et le peuple se dressera contre cette injustice… »

Dans cette lancée, il poursuit : « Ousmane Sonko n’est plus le candidat de Pastef, mais celui issu des flancs du peuple sénégalais. C’est ce peuple qui défend sa candidature, son intégrité physique et morale. Il faut que l’opinion accepte qu’Ousmane Sonko est une réalité au Sénégal et en Afrique. Nous aurons tout entendu depuis l’affaire Adji Sarr avec tous les qualificatifs péjoratifs. Aujourd’hui, cela ne nous surprendra pas qu’on nous dise qu’Ousmane Sonko est en état de grossesse très avancée … »