KOLDA - Méta Kandé (délégué syndical / Conseil départemental) : « Nous apprécions la décision sur l’effectivité de la fonction publique local mais nous restons vigilants… »

À la suite de la décision par le gouvernement de concrétiser la fonction publique locale, nous avons donné la parole à Méta Kandé, délégué syndical du personnel du Conseil départemental de Kolda. Ainsi, ce dernier estime que les travailleurs des collectivités territoriales accueillent cette nouvelle avec « enthousiasme », mais restent « vigilants ».

À l’en croire, « nous avons accueilli la nouvelle portant sur l’applicabilité de la fonction publique locale avec enthousiasme. Cependant, nous émettons des réserves, car la signature est une chose mais son effectivité en est une autre. C’est une lutte de 3 ans durant dont nous voulons que les résultats soient concrets. D’ailleurs, nous ne souhaitons pas que cela soit juste un effet d’annonce. »

Dans la foulée, il précise : « pour le moment, on n’a même pas encore levé le mot d’ordre parce que les 48 h sont toujours valables dans la semaine. Ainsi, le jeudi et vendredi restent toujours des jours de grève. C’est pourquoi, on a maintenu encore cette posture pour être vigilants. » À cela, il ajoute : « nous allons observer quelques temps la situation pour voir si l'effet va être immédiat. Actuellement revaloriser nos salaires va beaucoup nous soulager avec la conjoncture économique difficile que rencontre le pays avec la flambée des prix. D’ailleurs, il y a certains parmi nous qui sont décédés, malades ou à la retraite; donc il est important de prendre tout cela en compte. C’est pourquoi, nous comptons beaucoup sur cette annonce de revalorisation des salaires… »