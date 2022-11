KOLDA : Mansour Faye (ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement) inaugure et met en circulation le pont de Hiléle.

Le pont du quartier Hiléle de la commune de Kolda vient d'être inauguré et mis à la circulation par le ministre Mansour Faye, ce mardi 08 novembre. Ce nouveau pont d'un coût d'un milliard va désenclaver les quartiers Est et Ouest de la commune avec une largeur de 7 m et de 70 m de long. C'est un vieux vœu des populations qui vient de se réaliser car ce chantier aura duré plus d'une décennie.

Ainsi, ce pont va désormais permettre aux populations d'éviter le centre-ville pour rallier vite l'hôpital régional, le lycée technique, Vélingara et Diaobé. Le ministre est en visite dans la région pour mettre en service le pont de Hiléle, s'enquérir des travaux de bitumage de la route Kolda-Salikégné et de la boucle du Fouladou dans le département de Médina Yoro Foula. Il faut rappeler que ce pont vient remplacer le pont de la jeunesse construit par ces derniers situé juste à côté du nouveau pont.

Occasion saisie par le maire de la commune de Kolda de faire un plaidoyer pour le bitumage de la route jusqu'à l'hôpital régional.

Prenant la parole, le ministre Mansour Faye s'est réjoui de la mise en circulation du pont. À ce titre, il avance que " la finition des travaux est un engagement que nous avons pris sur instruction du chef de l'État Macky Sall. Et les travaux sont allés vite aussi grâce à la détermination des jeunes. C'est pourquoi, aujourd'hui c'est une satisfaction totale qui nous anime avec la mise en circulation de ce pont tant attendu par les usagers." Dans la foulée, il précise en rassurant : "nous allons désenclaver la zone pour continuer la route jusqu'à l'hôpital régional d'une distance de 1,5 kilomètre..."