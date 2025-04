KOLDA : Le Forum Civil sensibilise les élèves sur la cybercriminalité…

Le Forum Civil sensibilise les élèves, la jeune génération et la communauté sur les dangers liés à l’utilisation de contenu numérique. En ce sens, il vient de lancer le projet ReCIPE pour recentrer le civisme numérique grâce à l'engagement des partenaires ce samedi 18 avril à Kolda. C’est ainsi qu’une conférence portant sur le discernement numérique, la sécurité et la culture numérique, a été tenue.

Cette perspective s'inscrit dans le but de protéger les enfants sur les dangers d'internet, notamment la pédopornographie, la cybercriminalité, la piraterie à l’heure du « new deal technologique ».

Dans la foulée, une exposition sur la diffusion de contenus jugés obscènes ou passibles d’une peine d’emprisonnement, a été faite devant l’assistance pour lever toute équivoque.

Devenu partie intégrante de notre quotidien, Birahime Seck coordonnateur national du Forum Civil, a invité à une utilisation utile et rationnelle du numérique. Dans la même lancée, Ibrahima Diallo, conférencier du jour appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de la cybercriminalité en mettant le numérique au service du développement.

À en croire Birahime Seck, « aujourd’hui, vous ne pouvez plus échapper aux notions numériques car dans la pratique, nous utilisons les nouveaux moyens de communication à savoir le téléphone, les ordinateurs et autres. D’ailleurs, c'est l’État du Sénégal à travers également ses partenaires qui a mis en place cette stratégie dénommée « new deal technologique » défini par des moyens d’exécution à travers des projets et programmes. »

Pour une prévention et une maîtrise du numérique, le projet a juge nécessaire de sensibiliser sur les opportunités et les dangers liés à son utilisation.