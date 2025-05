KOLDA : Lancement des travaux de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest...

L'accès à l'énergie est un droit pour tous. C'est dans ce contexte que les travaux de construction de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Afrique de l’Ouest à Tanakanto escale ont été lancés par les autorités administratives et locales, en présence des populations. En ce sens, la mise en place de cette centrale solaire qui produira 72 mégawatts permettra de réduire la fracture énergétique surtout pour les populations du monde rural.

D'ailleurs, cette cérémonie de pose de première pierre effectuée ce jeudi 22 mai fonctionnera avec des batteries de stockage d'énergie pour améliorer la qualité de l'énergie tout en élargissant sa fourniture à plusieurs ménages vulnérables. Dans cette dynamique, Bonaventure Kalamo adjoint au gouverneur estime que cette centrale va permettre la réduction des inégalités énergétiques et dynamiser les zones rurales afin de lutter contre la pauvreté.

À ce titre, cette centrale répond aux normes du changement climatique en offrant une énergie propre adaptée au développement durable et à moindre coût. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, la commune bénéficiera d'un protocole de 2 milliards pour la construction d'infrastructures sociales de base pour la construction de postes de santé et de maternité, de terrains de sport, des abreuvoirs et des parcs de vaccination, entre autres.

À en croire Benjamin Memi, responsable de "Action énergie", « le choix de la centrale a été fait en collaboration avec la SENELEC pour répondre aux besoins de la région en matière de production et de stabilisation du réseau. Et dans le sens du RSE, nous allons investir près de deux milliards dans la commune de Tankanto pour faciliter aux populations l’accès aux infrastructures sociales de base. »

Dans cette lancée, avec un coût de 70 milliards sur 60 hectares pour une durée de 18 mois, la centrale va créer 300 emplois pour la phase de construction dont 50 directs dans la phase de production.

Bonaventure Kalamo, adjoint au gouverneur, d'avancer : « nous procédons à la cérémonie officielle de lancement des travaux de la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l’Ouest. » Dans la foulée, il poursuit : « elle va permettre la réduction des inégalités économiques tout en dynamisant les zones rurales pour lutter contre la pauvreté avec une réduction du coût de l'électricité… »