KOLDA : La Socodevi pour une amélioration de la production agricole.

Pour mieux booster la production agricole, la Socodevi implique activement les producteurs dans son processus. Ainsi, elle vient de collaborer avec cinq coopératives de producteurs pour matérialiser son objectif dans la région. Et ceci entre dans le cadre de la résilience des producteurs après une enquête en trois (3) phases qui a concerné au départ cinquante (50) coopératives de producteurs agricoles.

Selon M. Ba (DRDR/Kolda), « cette séance est une importante étape qui va aboutir à la signature d’une convention (ou Entente) entre la SOCODEVI dans sa composante résilience et cinq (5) coopératives de producteurs agricoles de la région. »

À travers cette entente, poursuit-il, « la SOCODEVI compte mettre en œuvre un accompagnement technique, des appuis financiers et un suivi rigoureux des activités apposé sur un dispositif bien outillé. Chaque partie, en ce qui la concerne, devra signer un engagement en vue de l’atteinte des résultats visés pour l’amélioration des conditions d’existence des producteurs. »

Après une étude qui a permis de relever les forces et les faiblesses de ces organisations paysannes, cinq (5) ont été retenues car étant les plus dynamiques. Ce choix est opéré sur la base de critères pertinents et rigoureux que sont le dynamisme organisationnel des coopératives ciblées, la qualité des services rendus à leurs membres et leur capacité de gestion administrative et financière.