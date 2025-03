KOLDA/Fête de l'Indépendance : Une prise d'armes suivie d'un défilé militaire et civil...

La célébration de la 65e fête nationale d'indépendance sera marquée à Kolda par une prise d'armes suivie d'un défilé militaire, paramilitaire et civil ce vendredi 04 avril à la place de l'église. Dans la foulée, l'événement sera suivi par une remise de décoration devant les autorités locales, administratives et militaires, rappelle le communiqué de la zone militaire numéro 6 parvenu à notre rédaction.



En ce sens, le thème de cette année est " vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées."