KOLDA / Abdoulaye Cissé (société civile) : « Nous demandons au ministre qui avait démoli notre aéroport… Nous allons accueillir Macky Sall avec des foulards noirs pour célébrer le deuil économique… »

Les membres de la société civile de Kolda demandent la reprise des travaux de l’aéroport entamés récemment.

Abdoulaye Cissé, ex président de la convention des jeunes de Kolda, estime que l’État doit « respecter ses engagements » en terminant les travaux. En ce sens, il précise que si les travaux ne sont pas repris et terminés, ils vont accueillir le président de la République avec des foulards noirs pour « célébrer le deuil économique » de la région comme en 2006.



À l’en croire, « on souhaite que les travaux de l’aéroport reprennent dans les plus brefs délais pour le grand bénéfice des populations. D’ailleurs aujourd’hui, l’entreprise chargée des travaux a disparu sans aucune explication. C’est pourquoi, nous demandons au ministre qui avait démoli notre aéroport de revenir nous construire un aéroport aux normes comme il l’avait promis aux populations. »



Dans la foulée, il soutient : « mais malheureusement, l’État nous a ôté aujourd’hui un maillon très important dans la chaine de développement de la localité à savoir la desserte aérienne. Si on a des urgences, nous sommes obligés d’aller à Cap Skiring pour évacuer nos malades. Et ceci est regrettable pour les populations. En ce sens, nous attendons que nos autorités locales portent ce combat comme celui de l’hôpital régional. D’ailleurs, on nous avait annoncé l’inauguration de cet aéroport en grande pompe. Mais malheureusement, ce site vient allonger la longue liste de chantiers inachevés dans la région. »



Sans gants, il avance : « parler d’émergence dans ce pays, c’est jeter de la peinture sur notre figure car Kolda n’en connait pas. C’est pourquoi, nous demandons au président de respecter ses engagements en nous construisant un aéroport, sinon il nous trouvera sur son chemin en venant à Kolda. D’ailleurs, je pense qu’il a en mémoire les évènements de 2006 avec Me Wade son prédécesseur qui a été déterminant pour le développement de la région. »



Dans la foulée, il précise : « mais cette fois-ci, nous allons accueillir Macky Sall avec des foulards noirs pour célébrer le deuil économique de Kolda. Et pour cela, nous allons sonner la mobilisation pour que les impactés des travaux de l’aéroport aussi soient rétablis dans leurs droits… »



D’après lui, Saint Louis, Tamba ou Kédougou ont réceptionné leur aéroport et pourquoi pas Kolda, une région qui recèle d’énormes potentialités...