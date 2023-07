KOLDA : 5.445 candidats se pencheront aux épreuves du baccalauréat…

Ce sont 5.445 candidats de la région de Kolda qui se pencheront sur les épreuves du baccalauréat général dès ce mardi 04 juillet. Ainsi, il y’a 2.498 filles cette année contre 2.435 en 2022, soit une augmentation de 63 candidates.



Il y a pour les séries scientifiques en S1, 19 candidats dont 6 filles et en S2 nous avons 575 dont 221 filles. Dans cette lancée, on note une légère hausse cette année de candidates par rapport à 2022 qui comptait en S1 09 candidats dont 2 filles et en S2, 484 candidats dont 198 filles.



Cependant, la région compte 08 centres pour 9 jurys dont 2 au lycée Alpha Molo, un centre à Médina Yoro Foula et un Pata. Pour Vélingara, il y’a 05 centres pour 06 jury dont 02 au lycée Samsidine Aïdara...