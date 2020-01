KANEL : La ministre Ndèye Saly Diop Dieng fait l’unanimité.

Les populations de Kanel ont été unanimes sur le choix de Ndèye Saly Diop Dieng à la tête du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants. Elles l’ont exprimé à l’occasion de la visite du ministre dans ledit département situé dans la région de Matam.



Son déplacement dans la localité s’inscrit dans le cadre de sa tournée d’animation socio-économique dans la région nord du pays.

Véritablement honorée, elle a, par la même occasion, rassuré sur la prise en compte des difficultés que rencontrent les femmes du département.



Par ailleurs, la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants dans le cadre de son programme pour l’autonomisation des femmes et des filles, a alloué un financement de 63 millions Fcfa aux différentes communes du département de Kanel ainsi qu’un lot de matériel.



La commune de Kanel a bénéficié de la plus importante part des ressources financières octroyées avec 15 millions Fcfa, suivie respectivement des communes de Wouro Sidy, Orkadiéré, Sintiou Bamambé, Bokiladji et Aouré qui ont chacune reçu 5 millions Fcfa. Les 7 autres communes du département ont été chacune appuyée à hauteur de 3 millions de nos francs.