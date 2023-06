Justice : arrêté au mauvais endroit, le boucher Ciré Diallo qui a eu l’honneur d’immoler le mouton de Tabaski du Chef de l’État, risque gros.

Depuis les événements du 1er juin, plusieurs personnes ont fait l’objet d’arrestation. Plus de 500 interpellations avaient été révélées par la police sénégalaise.



Dans un post, l’avocat Me Amadou Aly Kane avait préconisé la libération de tous les détenus. Un plaidoyer qui visait directement les mineurs, les personnes arrêtées par pure coïncidence et les détenus d’opinion et non les délinquants de droit commun qui tout de même faisaient partie des personnes déférées.

En effet, il y a des personnes arrêtées simplement parce qu’elles ont manifesté des opinions publiquement et radicalement, a précisé le conseil. À en croire à la robe noire qui assiste certaines d'entre elles, il y a des mineurs qui soit, se sont trouvés au mauvais endroit et au mauvais moment, soit ont agi sans avoir mesuré le sens ou la portée de leurs actes. Il y a aussi des adultes qui ont eu la malchance de se trouver par coïncidence sur la scène des incidents, fait remarquer Me Amadou Aly Kane.

À titre d’illustration, il a livré à titre d’exemple, le cas du nommé Ciré Diallo qui est un boucher et vendeur de bétail de son état. Celui-ci a même eu l’honneur d’avoir été choisi pour immoler et dépecer le mouton de Tabaski du Président de la République Macky Sall, en 2021.

Ciré Diallo a été interpellé selon l’avocat pendant qu’il était parti recouvrer une créance liée à une vente d’une bête, auprès d’un mauvais payeur. Il s’est retrouvé poursuivi, au cours de l’enquête préliminaire, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ainsi, il est parti pour séjourner durablement en prison. Or, non seulement, il est innocent mais surtout, il est un soutien de famille, a confié Me Kane.

Même sort pour le nommé Ibrahima Dramé, employé de maison (planton) qui venait de finir sa journée de travail au domicile de ses patrons et était en train de rentrer chez lui.

D’autres cas ont été également cités dans le lot d’arrestations. Il y’a les sieurs Gadio et Seck qui venaient fraîchement de débarquer à Dakar, en provenance du Fouta, le premier pour chercher une activité rémunératrice après avoir terminé ses études au Daara et le second pour s’inscrire dans un institut. Tous les deux, ont été arrêtés et se retrouvent poursuivis sous des charges lourdes impliquant le placement sous mandat de dépôt.

« Quand on constate la multiplication de cas similaires, on est bien obligé de dire comme Tocqueville : Mieux vaut un coupable en liberté plutôt qu’un innocent en prison », a déclaré Me Aly Kane qui croit indiscutablement qu’il y a nécessité de revoir la situation pénale de nombreuses personnes détenues depuis le début du mois de juin marqué par une série de manifestations entre Dakar et Ziguinchor.