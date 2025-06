Justice : Il diffuse des images intimes de son ex-petite amie et écope de 6 mois de prison ferme

Cheikh Dieng a été condamné à six mois de prison ferme par le Tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, pour avoir diffusé des images obscènes de son ex-petite amie, Awa Camara. L'homme, qui espérait l'épouser, a agi par vengeance après le refus catégorique de la mère de la jeune femme.



Le rêve de Cheikh Dieng de faire d'Awa Camara son épouse a volé en éclats après deux ans de relation. La ferme opposition de la mère d'Awa a contraint cette dernière à mettre fin à leur idylle. Humilié et blessé, Cheikh Dieng a alors proféré des menaces, jurant qu'aucun autre homme ne voudrait épouser Awa.



Des vidéos intimes diffusées sur WhatsApp

Quelques semaines plus tard, des vidéos intimes d'Awa Camara ont commencé à circuler dans plusieurs groupes WhatsApp. Ces images, visiblement enregistrées à son insu lors d'appels vidéo privés avec Cheikh, étaient accompagnées d'extraits vocaux à caractère indécent.



La diffusion de ces contenus a eu des conséquences dévastatrices pour Awa. Son fiancé, qui s'apprêtait à lancer les préparatifs de leur mariage, a immédiatement rompu leurs fiançailles après avoir découvert les images, bouleversant profondément la vie de la jeune femme.



Jugement et amende salée

Devant le Tribunal des flagrants délits, Cheikh Dieng a reconnu avoir enregistré les vidéos sans le consentement d'Awa. Il a tenté de justifier son acte en affirmant qu'ils avaient l'habitude d'enregistrer leurs moments d'intimité et a présenté ses excuses, déclarant avoir agi sous le coup de la colère.



Malgré ses excuses, le ministère public a requis une peine d'un an de prison ferme. Le tribunal a finalement condamné Cheikh Dieng à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour collecte illicite de données et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Il a également été contraint de payer une amende d'un million de FCfa en réparation du préjudice moral causé à Awa Camara.