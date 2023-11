Judo - Open International de Yaoundé : Les sénégalais font la razzia !

Le Sénégal a réussi une belle moisson au terme de la 7ème édition de l’Open de Yaoundé. Le champion d’Afrique Mbagnick Ndiaye (+100kg) ou encore Monica Sagna (+78 kh) ont fait le travail au Cameroun où ils ont glané cinq médailles d’or et une médaille en Bronze.



Les Gaïndé du Tatami restent sur une très bonne dynamique après les performances réalisées à l’open de Dakar. Les poids lourds sénégalais, Abderahmane Diao et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) n’ont pas tremblé au moment de faire la décision. En effet, Mbagnick Ndiaye, trois fois champion d’Afrique s’est adjugé l’or de même que Abderahmane Diao dans la catégorie des -90kg.



Toujours parmi les judokas sénégalais médaillés en or, on peut citer, chez les dames, la redoutable Monica Sagna (+78 kg) qui n’a rien lâché à ses adversaires. Idem pour Seydou Bacary Djimera (-55 kg) et Moussa Diop (-60kg.)



Pour finir, la française naturalisée sénégalaise, Léa Buet (-52 kg), s’est contentée de la médaille de bronze.



Mouhamadou Moustapha Gaye