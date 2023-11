Juan Branco renonce à sa venue au Sénégal

Pourtant très attendu à Dakar ce vendredi 17 pour veiller à la défense en présentiel de son client Ousmane Sonko lors d'une audience à la Cour Suprême, l'avocat franco-espagnol Juan Branco annonce finalement être dans l'impossibilité de tenter un quelconque déplacement en raison d'un traquenard qui a failli lui coûter sa liberté.



Pour cette journée crucialle à son destin politique, Ousmane Sonko devra se résoudre à faire face seul à la décision finale de la Cour suprême du Sénégal. En effet, son célèbre défenseur Juan Branco, pourtant convoqué à venir remplir son rôle d'avocat à l'audience de prévue ce vendredi 17, ne pourra pas vraisemblablement plus se montrer.



La nouvelle a été partagée ce matin par le concerné, qui a justifié sa rétraction en spécifiant qu'une arrestation de sa personne à presque failli se faire à l'aéroport Orly. « A 19 h 27, l’ambassade du Sénégal en France nous écrit un courriel revenant sur toutes les garanties qui nous avaient été données. Nous étions dans le tunnel d’embarquement. Ils voulaient nous arrêter », a affirmé Juan Branco dans un message publié sur X.



Me Juan Branco, un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko a annoncé ce mercredi sa présence à l'audience. "Au Sénégal, on me réclame pour exercer mon métier. J'irai, pour défendre ceux qui se battent pour leur liberté, leur dignité, et leur souveraineté"; a-t-il écrit sur son compte X.