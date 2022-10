Journée culturelle CMLBM: «toutes les dispositions sont prises en charge »

En prélude de la journée culturelle et religieuse dédiée à Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le comité de pilotage chargé de l’organisation de l’événement sous la houlette de serigne djily mbacke Aziz bar a tenu, samedi, une rencontre d’information. Au centre, les derniers réglages pour la bonne réussite de la journée prévue le 19 novembre au Cices. Pour Serigne Bassirou Khadim Awa Ba mbacke , toutes les dispositions ont été prises pour que la journée se déroule dans les meilleures conditions possibles et a donné des garanties sous ce rapport. Pour la nouvelle édition, deux (2) figures du mouridisme ont été désigné parrain de l’événement religieux. Il s’agit de Serigne Mame Cheikh Anta Mbacké Borom Gawane et son frère Serigne Affia Mbacké. Un hommage sera rendu également à des personnalités de la religion.