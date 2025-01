Jour de combat /Gris Bordeaux vs Zarco : la police se renforce avec des caméras et reste vigilante pour préserver la sécurité

La question sécuritaire fait débat chaque fois que l’arène nationale abrite un combat. Des agressions et des vols à l'arraché sont très souvent constatés à la fin des combats.



Ainsi, ce 12 janvier, à l'occasion du duel entre Gris Bordeaux et Zarco, la police nationale a voulu rehausser son niveau de sécurité. Devant la maison des lutteurs, où plusieurs supporters se sont retrouvés pour rallier l'arène, on peut apercevoir des agents de police munis de caméras. Interrogés sur la question, ces derniers affirment que c'est pour augmenter le niveau de sécurité.