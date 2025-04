Joal – Une voleuse récidiviste enceinte tente de fuir sa cellule : le vol de bijoux tourne court

À Joal, une affaire mêlant vol, ruse et tentative d’évasion a marqué les esprits. Selon L’Observateur, une femme enceinte, déjà connue des services de police pour ses multiples délits, a été interpellée après avoir dérobé des bijoux en or dans une résidence privée. Sokhna Cissé, mère de famille et récidiviste, venait tout juste de sortir de prison avant de commettre ce nouveau méfait.



Un vol audacieux lors d’une cérémonie religieuse



L’affaire s’est déroulée lors d’un récital de Coran organisé à Santhié 2 par Marie-Émilie Diouf, une expatriée revenue en visite au Sénégal. Profitant de l’affluence, Sokhna Cissé s’est introduite dans la maison en se faisant passer pour une invitée. Au lieu de rejoindre l’assemblée, elle a discrètement gravi les escaliers pour fouiller la chambre à coucher, s’emparant de bijoux d’une valeur de 223 000 FCFA.



La fuite avortée et l’arrestation



Son plan a failli réussir, mais le jeune frère de la propriétaire, intrigué par son comportement, a donné l’alerte. Après une brève traque, Sokhna Cissé a été retrouvée à la gare routière de Joal, sur le point de prendre un bus pour Mbour. Malgré ses protestations, elle a été conduite à la gendarmerie.



Tentative d’évasion et condamnation



En détention, la suspecte a tenté de s’échapper en pleine nuit, croyant profiter de la fatigue d’un gendarme. Elle a été rattrapée alors qu’elle essayait de franchir une fenêtre. Devant le tribunal de Mbour, elle a plaidé la méprise, affirmant être entrée « par erreur » pour demander de l’aide. Le juge, peu convaincu, l’a condamnée à six mois de prison ferme, avec obligation de rembourser intégralement la victime.