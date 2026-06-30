Dette cachée : Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forvis Mazars plutôt qu’un nouvel audit

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) à l’Assemblée nationale a été l’occasion pour le député Mbaye Dione de relancer la question de la transparence autour des audits de la dette publique sénégalaise. Selon lui, parmi les conditions exigées par le Fonds monétaire international (FMI) figurerait la réalisation d’un nouvel audit par un cabinet international, une information dont il dit attendre confirmation.







Le parlementaire s’est interrogé sur le sort des rapports déjà produits par Forvis Mazars, cabinet né de la fusion entre Forvis et Mazars et membre des « Big Four » de l’audit mondial aux côtés de Deloitte, EY, KPMG et PwC.







Pour Mbaye Dione, ces documents existent déjà et devraient être mis à la disposition des autorités et, le cas échéant, des parlementaires, plutôt que de financer une nouvelle mission d’audit. « C’est pourquoi je relance l’intérêt de mettre ces rapports à notre disposition, plutôt que de commander un nouveau rapport qui coûtera encore de l’argent au peuple sénégalais », a-t-il déclaré devant l’hémicycle.

