La Cour suprême américaine sanctuarise le droit du sol, un revers majeur pour Trump


La Cour suprême américaine sanctuarise le droit du sol, un revers majeur pour Trump
La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine, le droit du sol, un revers majeur pour le président républicain.

Par six voix contre trois, celles de trois conservateurs, dont le président de la Cour, et des trois progressistes, la Cour a annulé un décret signé le 20 janvier 2025 par Donald Trump dès son retour à la Maison Blanche, le plus contesté de son second mandat.

Ce décret, déclaré inconstitutionnel par toutes les juridictions inférieures saisies, supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière afin de mettre fin à ce que Donald Trump considère comme une incitation à l'immigration clandestine, dont la répression est une priorité absolue pour lui.

Dans son arrêt rédigé au nom de la Cour, le président John Roberts a conclu que les enfants nés aux Etats-Unis de parents "présents illégalement ou temporairement" sont "citoyens par la naissance en vertu du 14e amendement" de la Constitution.

"La citoyenneté, à l'époque comme aujourd'hui, était le droit d'avoir des droits, de participer librement à notre communauté politique", a-t-il écrit au terme d'une longue analyse historique de la nationalité aux Etats-Unis.

"Les rédacteurs du 14e amendement ont étendu cette promesse à +toute personne née libre dans ce pays+. Nous tenons cette promesse aujourd'hui", poursuit le président de la Cour.

Les trois autres juges conservateurs ont exprimé leur désaccord.

Le principe du droit du sol, disposant que tout enfant né aux Etats-Unis est automatiquement citoyen américain, est consacré par cet amendement adopté en 1868, après la guerre de Sécession, afin de garantir les droits des esclaves affranchis et de leurs descendants.

Appliqué depuis plus de 150 ans, ce principe a été consacré en 1898 par un arrêt de la Cour suprême reconnaissant qu'un fils d'immigrants chinois né en Californie était bien citoyen américain par sa naissance.

- "Promesse américaine fondamentale" -

Il s'agit du troisième revers significatif infligé à Donald Trump par la Cour suprême ces derniers mois, après l'invalidation en février de ses droits de douane et le maintien en poste lundi d'une gouverneure de la Banque centrale (Fed) qu'il voulait révoquer.

Il a déploré la consécration par la Cour suprême du droit du sol, "ce qui est vraiment mauvais" pour les Etats-Unis, selon lui, mais assuré sur son réseau Truth Social qu'il serait possible de le supprimer par la voie législative.

Au contraire, un expert juridique, Gerard Magliocca, considère que la Cour, en se prononçant sur un fondement constitutionnel, a tranché de manière "assez définitive".

"Il semble très improbable que cela revienne de notre vivant", a expliqué à l'AFP ce professeur de droit à l'Université d'Indiana, se félicitant que "la question soit réglée pour les millions de personnes concernées".

"La décision de la Cour réaffirme une promesse américaine fondamentale: si vous êtes né ici, vous êtes citoyen de ce pays", a réagi dans un communiqué Cecillia Wang, la directrice juridique de l'influente organisation de défense des droits civiques ACLU, qui avait plaidé devant la Cour en faveur de l'annulation du décret.

"Un président ne peut pas changer la Constitution par le fait du prince", a-t-elle ajouté.

En avril, le président américain avait exceptionnellement assisté aux débats devant la Cour, signe de l'importance qu'il attache à ce dossier.

Ce décret interdisait au gouvernement fédéral de délivrer des passeports, certificats de citoyenneté ou autres documents aux enfants nés aux Etats-Unis dont la mère y séjourne illégalement ou temporairement, et dont le père n'est pas citoyen américain ou résident permanent - titulaire de la fameuse "carte verte".

Etaient également visés les enfants de résidents temporaires aux Etats-Unis grâce à un visa étudiant, de travail ou de tourisme.

Selon des projections réalisées en mai 2025 par des chercheurs de l'université Penn State, à raison d'environ 255.000 naissances par an, une révocation du droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière ou de résidents temporaires accroîtrait le nombre d'immigrés clandestins de 2,7 millions d'ici 2045 et de 5,4 millions d'ici 2075.
Autres articles
Mardi 30 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Visite de Sokhna Aïda à Touba : Serigne Bassirou Mbacké rappelle les orientations du Khalife général des mourides

Visite de Sokhna Aïda à Touba : Serigne Bassirou Mbacké rappelle les orientations du Khalife général des mourides - 30/06/2026

Révision constitutionnelle : Le PDS accuse Sonko de « coup d’État » et appelle à voter « non » au référendum

Révision constitutionnelle : Le PDS accuse Sonko de « coup d’État » et appelle à voter « non » au référendum - 30/06/2026

DOB à l’Assemblée / Consolidation budgétaire, soutien aux ménages, prix de l’électricité, investissements : Les éclairages du ministre Bassirou Sarr aux députés

DOB à l’Assemblée / Consolidation budgétaire, soutien aux ménages, prix de l’électricité, investissements : Les éclairages du ministre Bassirou Sarr aux députés - 30/06/2026

Entrée du GIGN à l’assemblée, le silence bavard du 11 type des neutres pastefiens ! (Partie 1) (Par Idrissa Fall CISSÉ )

Entrée du GIGN à l’assemblée, le silence bavard du 11 type des neutres pastefiens ! (Partie 1) (Par Idrissa Fall CISSÉ ) - 30/06/2026

DOB / « Êtes-vous pour une restructuration »? La question du député Mbaye Dione au ministre Cheikh Diba

DOB / « Êtes-vous pour une restructuration »? La question du député Mbaye Dione au ministre Cheikh Diba - 30/06/2026

Dette cachée : Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forvis Mazars plutôt qu’un nouvel audit

Dette cachée : Mbaye Dione réclame la publication des rapports de Forvis Mazars plutôt qu’un nouvel audit - 30/06/2026

DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye

DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye - 30/06/2026

Mensonge, triche et démagogie ! (Par ABC)

Mensonge, triche et démagogie ! (Par ABC) - 30/06/2026

Karpowership élargit sa flotte avec une nouvelle classe de Powership : « Sea Lion »

Karpowership élargit sa flotte avec une nouvelle classe de Powership : « Sea Lion » - 30/06/2026

Rwanda-RDC: un an après, l’accord de paix de Washington peine à se concrétiser sur le terrain, selon un rapport

Rwanda-RDC: un an après, l’accord de paix de Washington peine à se concrétiser sur le terrain, selon un rapport - 30/06/2026

Nombre record de “nouveaux millionnaires” dans le monde en 2025, selon UBS

Nombre record de “nouveaux millionnaires” dans le monde en 2025, selon UBS - 30/06/2026

L’OMS organise une réunion de crise pour tirer des leçons de la canicule en Europe

L’OMS organise une réunion de crise pour tirer des leçons de la canicule en Europe - 30/06/2026

Qui est Vadim Ermolaev, le millionnaire ukrainien blessé dans une attaque au colis piégé à Monaco?

Qui est Vadim Ermolaev, le millionnaire ukrainien blessé dans une attaque au colis piégé à Monaco? - 30/06/2026

Afrique du Sud: à Durban, des milliers de manifestants réclament le départ des sans-papiers

Afrique du Sud: à Durban, des milliers de manifestants réclament le départ des sans-papiers - 30/06/2026

Tensions au PS : Aminata Mbengue Ndiaye ferme provisoirement la Maison Léopold Sédar Senghor aux réunions

Tensions au PS : Aminata Mbengue Ndiaye ferme provisoirement la Maison Léopold Sédar Senghor aux réunions - 30/06/2026

‎BAC à Kolda : Les 6.296 démarrent l'examen dans de bonnes conditions...

‎BAC à Kolda : Les 6.296 démarrent l'examen dans de bonnes conditions... - 30/06/2026

Mbour : Plus de 2,2 milliards FCFA bloqués, la mairie sort du silence et accuse les lenteurs administratives

Mbour : Plus de 2,2 milliards FCFA bloqués, la mairie sort du silence et accuse les lenteurs administratives - 30/06/2026

Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques

Diamaguène Sicap Mbao : un vendeur de café arrêté pour trafic présumé de comprimés barbituriques - 30/06/2026

Académie de Thiès : 31.143 candidats en lice, avec une augmentation de 2.189 candidats

Académie de Thiès : 31.143 candidats en lice, avec une augmentation de 2.189 candidats - 30/06/2026

Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits…

Kaolack - Baccalauréat 2026 : plus de 13.000 candidats attendus, les téléphones et montres connectées formellement interdits… - 30/06/2026

Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère

Rapport d’impact 2021-2025 / Sabodala-Massawa et les 1500 milliards FCFA pour le Sénégal : Quand SGO fait les comptes de cinq ans d’exploitation aurifère - 30/06/2026

Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes »

Abdoul Aziz Sy, DG de SGO: « Nous voulons faire de notre présence à Massawa un levier de progrès durable pour les communautés hôtes » - 30/06/2026

TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée

TOUBA- La désignation de Habib Diop, DG de la SAR, comme coordinateur de «  Diomaye- Président, contestée - 30/06/2026

Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective

Prévention des inondations : l'ONAS inspecte les chantiers de curage et appelle à une mobilisation collective - 29/06/2026

Réviser l'irrévisable? La réforme constitutionnelle de 2026 à l’épreuve de l’article 103 de la Constitution sénégalaise

Réviser l'irrévisable? La réforme constitutionnelle de 2026 à l’épreuve de l’article 103 de la Constitution sénégalaise - 29/06/2026

Assemblée nationale : Abdou Mbow bousculé par des députés de Pastef et évacué par le GIGN, les réseaux sociaux le sacrent « homme du 29 juin »

Assemblée nationale : Abdou Mbow bousculé par des députés de Pastef et évacué par le GIGN, les réseaux sociaux le sacrent « homme du 29 juin » - 29/06/2026

Yoro Dia à Diomaye et Sonko : « On a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin et vous êtes toujours dans la cour de récréation »

Yoro Dia à Diomaye et Sonko : « On a été déclassé par la Côte d’Ivoire, rattrapé par la Guinée et talonné par le Bénin et vous êtes toujours dans la cour de récréation » - 29/06/2026

Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum

Révision constitutionnelle : Me Oumar Youm dénonce une « forfaiture » et réclame un référendum - 29/06/2026

Assemblée nationale- Thierno Alassane Sall réagit après l'incident:

Assemblée nationale- Thierno Alassane Sall réagit après l'incident: " Abdou Mbow a le droit de reprendre la parole". - 29/06/2026

( Suite ) MBACKÉ- Meurtre de Mamadou Guissé / Le suspect passe aux aveux et évoque des menaces de mort proférées en son encontre par sa victime

( Suite ) MBACKÉ- Meurtre de Mamadou Guissé / Le suspect passe aux aveux et évoque des menaces de mort proférées en son encontre par sa victime - 29/06/2026

RSS Syndication