DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye

À l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), le député Pape Djibril Fall a interpellé le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, sur plusieurs urgences en matière d’infrastructures dans la région de Mbour. Le parlementaire a particulièrement insisté sur la situation de la commune de Thiadiaye, pointant des besoins pressants en matière de routes et d’infrastructures hospitalières.
Pape Djibril Fall a invité le gouvernement à intégrer ces priorités territoriales dans les arbitrages du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2027-2029, plaidant pour une meilleure prise en compte des déficits d’équipements constatés dans cette partie du pays.
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