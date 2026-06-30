DOB : Pape Djibril Fall interpelle le ministre des Finances sur les urgences routières et hospitalières à Mbour et Thiadiaye

À l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), le député Pape Djibril Fall a interpellé le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, sur plusieurs urgences en matière d’infrastructures dans la région de Mbour. Le parlementaire a particulièrement insisté sur la situation de la commune de Thiadiaye, pointant des besoins pressants en matière de routes et d’infrastructures hospitalières.







Pape Djibril Fall a invité le gouvernement à intégrer ces priorités territoriales dans les arbitrages du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2027-2029, plaidant pour une meilleure prise en compte des déficits d’équipements constatés dans cette partie du pays.

