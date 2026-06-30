DOB / « Êtes-vous pour une restructuration »? La question du député Mbaye Dione au ministre Cheikh Diba

Lors de la séance plénière sur le débat d’orientation budgétaire précédent la clôture de la session parlementaire, le député Mbaye Dione a remis sur la table un dossier resté sans réponse depuis plusieurs mois : celui de la restructuration de la dette publique. Il a rappelé sa position de toujours : « Je faisais partie des gens qui pensent que, compte tenu des répercussions qu’une restructuration de la dette peut entraîner, si vous avez une solution, il faut l’envisager et ne pas restructurer. »



Il estime qu’aucune avancée significative n’a été enregistrée sur ce dossier depuis ses premiers échanges avec l’exécutif. Profitant du changement intervenu à la tête du gouvernement, avec un nouveau Premier ministre, il a relancé la question: « Est-ce que vous allez restructurer la dette ? Une interpellation à laquelle, le parlementaire non-inscrit attend une réponse.