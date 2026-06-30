Karpowership élargit sa flotte avec une nouvelle classe de Powership : « Sea Lion »

Karpowership a organisé une cérémonie de découpe de la première tôle d’acier en Corée du Sud marquant le lancement de la construction de quatre nouveaux Powerships de classe « Sea Lion » de 300 MW, dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2028.





Karpowership a franchi une étape majeure dans l'expansion de sa flotte mondiale avec la cérémonie de découpe d'acier de ses nouveaux Powerships de classe « Sea Lion ». Organisée au chantier naval HSG Sungdong en Corée du Sud, la cérémonie a officiellement marqué le début de la construction du premier navire d'une série de quatre Powerships de nouvelle génération. La cérémonie a réuni Osman Murat Karadeniz, associé fondateur et membre du conseil d'administration exécutif, Orhan Remzi Karadeniz, associé fondateur et PDG, ainsi que de hauts dirigeants de Karpowership.





La classe Sea Lion représente une nouvelle génération de Powerships conçus pour fournir une production d'électricité efficace et flexible. Chaque navire disposera d'une capacité installée de 300 MW et sera équipé de trois turbines à gaz à haute efficacité fonctionnant en configuration à cycle combiné, permettant une meilleure efficacité énergétique et des émissions réduites par rapport aux technologies de production d'électricité conventionnelles.





Mesurant 136 mètres de long avec un tirant d'eau de 4,5 mètres, le Sea Lion peut être déployé rapidement dans un large éventail de zones côtières. Les quatre navires seront livrés de manière échelonnée entre janvier et mai 2028.





Les Powerships sont des centrales électriques flottantes équipées de systèmes de production d'électricité multi-combustibles. Grâce à des sous-stations intégrées embarquées, ils peuvent se connecter directement aux réseaux électriques nationaux et, grâce à leur conception « plug-and-play », peuvent commencer à produire de l'électricité en moins de 30 jours lorsque l'infrastructure nécessaire est en place. Aujourd'hui, la flotte de Karpowership comprend les classes Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal et Whale, avec des capacités allant de 30 MW à 600 MW. « Sea Lion » se distingue comme la plus récente classe à rejoindre la flotte.





À propos de Karpowership





Karpowership est une entreprise énergétique mondiale forte de plus de 25 ans d'expérience dans la fourniture de solutions énergétiques rapides, flexibles et fiables. En tant que propriétaire et exploitant de la seule flotte de Powerships au monde, l'entreprise fournit plus de 8 000 MW de capacité à travers 45 Powerships, soutenus par des actifs terrestres et renouvelables. Karpowership gère également l'intégralité de la chaîne de valeur du GNL avec 11 navires GNL, couvrant l'approvisionnement, le stockage, la regazéification et le transfert offshore.

