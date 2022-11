JT de la Semaine : l’exploit du Sénégal face au Qatar, militaires portés disparus et la poursuite du marathon budgétaire au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par le football avec les rencontres de la phase de groupe à la coupe du monde mais aussi par l’examen à l’assemblée nationale des projets de budget.



Au sommaire de ce round up, nous revenons sur l’exploit du Sénégal face au Qatar. Les Lions de la Téranga ont signé, vendredi, leur première victoire à la coupe du monde et se relancent dans la compétition. Ils devront battre l’Équateur lors de leur prochaine sortie pour décrocher leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale.



Deux militaires portés disparus depuis le 19 novembre. Il s’agit du sergent Fulbert Sambou et de l'Adjudant-chef Didier Badji. Un corps repêché sur le lieu de leur dernière localisation a été identifié comme étant celui du premier cité. Le second est toujours introuvable. Leur familles invitent l’État à les édifier sur leur sort.



Et enfin, le marathon budgétaire se poursuit de plus belle. Les secteurs de l’éducation et de la santé ont été passés au peigne fin devant les parlementaires. Des interpellations et des clarifications ont dominé les débats parlementaires entre ministres du gouvernement et députés…