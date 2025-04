JMJ 2025 à Pout Diack – Monseigneur André Guèye, nouvel archevêque de Dakar, fait ses adieux : « Priez pour moi »

Nommé archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye a fait ses adieux aux jeunes du diocèse de Thiès lors des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Pout Diack (Notto Diobasse).



« Je veux simplement vous dire un mot de remerciement, car, comme vous le savez, c'est ma dernière célébration officielle auprès des jeunes en tant qu'administrateur du diocèse de Thiès. Désormais, la mission m'appelle ailleurs. Merci d'être venus si nombreux pour les JMJ, et merci pour les messages portés sur vos tee-shirts en hommage à mon action. Mais sachez que ce travail a été accompli avec d'autres, pas seul. Je donne des orientations, et ce sont les autres qui les mettent en œuvre. C'est donc injuste que je sois le seul à recevoir les honneurs et les remerciements, car beaucoup d'autres ont contribué à cette réussite », a-t-il déclaré.



« Comme je l'ai dit lors du pèlerinage diocésain, telle est la mission dans l'Église : l’acceptation dans la foi, l'amour et l'obéissance. Alors, priez pour moi, afin que cette nouvelle mission se déroule comme il se doit, sous le regard de Dieu. »



Une dernière messe d'adieu sera célébrée en son honneur le 1er mai à Thiès.