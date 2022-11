JMJ 2022 : Benjamin Ndiaye annonce que « Marie est donnée à nous, prenons là et accueillons dans nos vies... pour vivre en vrai témoin! »

Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar a présidé ce dimanche 20 novembre 2022, la journée mondiale de la jeunesse du diocèse de Dakar au niveau de Dakar Aréna.

Une occasion pour le guide religieux de rassurer les jeunes catholiques dans leur chemin de foi. Selon lui, la journée mondiale de la jeunesse est d'abord une démarche de foi, de fraternité et de communion. Il affirme que la Sainte Vierge Marie « est la femme, le modèle, un idéal qui dit oui au Tout Puissant avec bonheur et jusqu'à aller rendre visite à cousine Élisabeth enceinte de 6 mois pour lui donner la bonne nouvelle... »



« Pour vivre en vrai chrétiens, retenons cinq mots, Marie a dit oui seigneur j'accepte ta volonté dans ma vie; oui seigneur je te loue pour tous tes merveilleux ensuite elle a conservé les évènements de sa vie; elle était debout au pied de la croix et enfin elle a été en union de prières avec les apôtres dans la Tente de l'esprit Saint. Laissons-nous donc éduquer par elle dans notre existence chrétienne pour vivre en vrai témoin de Jésus Christ qui le différencie de notre piété Mariale traduire avec notre amour filial envers celle qui apporte le sauveur pour qu'il demeure avec nous... », a déclaré Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar.



Pour rappel, l'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye a donné l'honneur à la paroisse Christ Roi de l'univers, dans le doyenné de Fatick, d'organiser la journée mondiale de la jeunesse pour l'année 2023, c'est à dire d'accueillir toute la jeunesse du diocèse de Dakar.



Il terminera son message en appelant la jeunesse à prendre comme référence la Sainte Vierge Marie, elle qui nous donne un sauveur, le bébé dont le nom est au-dessus de tous les noms. Il ajoute qu’un jeune catholique doit toujours être un modèle partout où il se trouve dans ce monde...