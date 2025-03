Israël approuve une proposition américaine de trêve pour le ramadan et la Pâque juive

Israël a approuvé une proposition américaine d'étendre la trêve à Gaza pendant le ramadan et la Pâque juive devant être célébrée en avril, a annoncé samedi le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu.



"Israël adopte le plan de l'envoyé du président américain Steve Witkoff pour un cessez-le-feu temporaire pour les périodes du ramadan" devant s'achever fin mars "et de Pessah", la Pâque juive, qui sera célébrée à la mi-avril, indique un communiqué du bureau de M. Netanyahu, alors que la première phase du cessez-le feu avec le Hamas expire sans accord sur la suite.



Aux termes de ce plan, "la moitié des otages, morts et vivants", seraient libérés au premier jour de son entrée en vigueur et le reste des otages (vivants ou morts) seraient libérés "à la fin, si un accord est trouvé sur cessez-le-feu permanent", ajoute le texte.



Selon le bureau de M. Netanyahu, M. Witkoff a mis cette proposition sur la table après être arrivé à la conclusion que les positions du Hamas et d'Israël étaient impossibles à rapprocher dans l'immédiat, et qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour mener à bien des pourparlers sur un cessez-le-feu permanent.



Israël, ajoute le communiqué, est prêt à entamer "immédiatement" des négociations "sur tous les détails du plan Witkoff" si "le Hamas change de position" et en accepte lui aussi le principe.