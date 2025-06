Iran- Fordow : de "détruit" à "gravement endommagé", l'armée israélienne nuance son évaluation

Tel Aviv estime désormais que le site n'a pas été entièrement anéanti, et que l'Iran aurait déplacé du matériel sensible.



Après des déclarations initiales suggérant une destruction complète, l'armée israélienne a revu son évaluation concernant l'installation nucléaire iranienne de Fordow. Selon une première estimation citée par le New York Times, le site n'aurait pas été entièrement détruit, mais seulement "gravement endommagé".



Les responsables israéliens pensent par ailleurs que l'Iran aurait eu le temps de déplacer une partie de son matériel, y compris de l'uranium, hors du site avant l'opération. Cette nuance dans l'appréciation des dégâts soulève des questions sur l'efficacité réelle de l'attaque et sur les capacités de Téhéran à relocaliser rapidement ses actifs nucléaires.