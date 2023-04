Invitée à la fête du 04 avril : Mimi Touré préoccupée par la présidentielle de 2024 et réclame son mandat de député

C’est une Mimi Touré droite dans ses bottes qui a décliné l’invitation du président de la République pour le 63ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. L’ancienne collaboratrice du Chef de l’État est plus préoccupée par la restitution de son mandat de député que cette invitation.



Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, Aminata Touré dixit : « je décline poliment l’invitation. Par contre, à titre personnel, je réclame la restitution de mon mandat de député illégalement confisqué par le Président Macky Sall », fait-elle savoir.



Fidèle à sa lutte contre la 3ème candidature du président Macky Sall, l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des législatives précédentes brandit à nouveau : « et à titre collectif, les démocrates rappellent l’impossibilité de la candidature du Président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle et exigent la participation inclusive de tous les autres candidats », clame la présidente de Mimi 2024 et candidate à l’élection présidentielle du 25 février 2024.