Interception de la Flottille pour Gaza par Israël: le Hamas condamne un "crime de piraterie et de terrorisme"

L'interception de la Flotille pour Gaza par les forces israéliennes est un "crime de piraterie et de terrorisme maritime contre des civils", a déclaré mercredi soir le Hamas après le début de l'arraisonnement des navires de ce convoi.



Cette interception "dans les eaux internationales, ainsi que l'arrestation des militants et des journalistes" à bord des navires "constitue une agression perfide et un crime de piraterie et de terrorisme maritime contre les civil" qui "s'ajoute au sombre registre des crimes de l'occupation", écrit le mouvement islamiste palestinien en guerre contre Israël depuis le 7 octobre 2023.



"Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette agression barbare", ajoute le communiqué, appelant "tous les défenseurs de la liberté dans le monde" à la dénoncer.

