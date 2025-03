Intégration des futurs journalistes gabonais au Sénégal : le MJG-Sénégal voit le jour et s’engage à accompagner les étudiants

Les jeunes journalistes gabonais du Sénégal ont organisé une conférence ce samedi 1er mars 2025. Regroupés au sein d’une plateforme dénommée Mouvement des Jeunes Journalistes Gabonais du Sénégal (MJG-Sénégal), composée d’étudiants, de professionnels des médias et de communicants, ils ont invité plusieurs panélistes à débattre autour d’une thématique intitulée : « L’orientation dans le métier du journalisme et de la communication ».



En tant que mentor, la directrice de publication du journal Enquête, Bigué Bob, a partagé son expérience en tant que journaliste. Elle a souligné qu’il n’y a pas de caractéristique particulière pour devenir journaliste. Selon elle, être journaliste consiste avant tout à traiter l’information avec rigueur. Cependant, elle a insisté sur le fait qu’un bon journaliste se construit avec le temps. « Le sérieux, la recherche, la culture, un bon carnet d’adresses et la rigueur dans le travail peuvent faire la différence », a-t-elle déclaré.



Parmi les panélistes figurait également Régis Moukila, journaliste à la chaîne internationale marocaine Médi 1 TV Afrique. Pour lui, cette rencontre revêt une importance capitale pour l’amicale des jeunes journalistes gabonais au Sénégal. L’objectif principal est de s’attaquer aux enjeux liés au métier du journalisme et de la communication. Il a rappelé que ce métier évolue avec l’intelligence artificielle, mais il a également déploré la disparition progressive de l’héritage journalistique, notamment en raison de l’émergence de nombreuses personnes se proclamant journalistes sans en avoir la formation ou l’éthique.



C’est dans cette optique que cette rencontre trouve toute sa pertinence. Elle a permis d’échanger avec les futurs journalistes sur les valeurs, le respect des principes d’éthique et de déontologie qui régissent la profession. « Le choix de ce thème part d’un constat : le manque d’orientation dans le métier. Raison pour laquelle nous nous engageons à outiller ces futurs journalistes. Une spécialisation ou une orientation évite ce problème et confère une crédibilité au journaliste », a-t-il expliqué. Régis Mukila a également invité les futurs journalistes gabonais à s’adapter, soulignant que le Sénégal est l’un des pays qui forment le plus de journalistes. Selon lui, la barrière linguistique ne doit pas être un frein à l’intégration dans les rédactions sénégalaises. Il a encouragé les étudiants à faire preuve de résilience, à apprendre continuellement et à utiliser l’intelligence artificielle tout en respectant les principes d’éthique et de déontologie.



Pour sa part, la présidente du MJG-Sénégal, Fabiola Thecia Pharelle Nyomba Ekomie, s’est félicitée de la création de ce mouvement, qui rassemble tous les journalistes et professionnels des médias de nationalité gabonaise au sein d’une même plateforme. L’objectif est de promouvoir le journalisme et la communication, tout en accompagnant les jeunes dans leur recherche de stages et d’emplois au Sénégal.