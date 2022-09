Installation de la 14ème législature : Bara Dolly exige le retrait des ministres de la salle de l'Assemblée nationale.

Lors de l’installation des députés de la 14e législature, le député Abdou Mbacké Bara Dolly a dénoncé des tentatives de fraude dans ces élections. Selon lui, la présidente Aïda Sow Diawara ne fait que violer les lois de la constitution ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.



Bara a aussi dénoncé la présence des ministres au sein de l’assemblée, « c’est inadmissible, un ministre en fonction ne doit pas participer à ces élections, c’est écrit noir sur blanc sur l’article 54 alinéa 2, donc si Abdoulaye Daouda Diallo, Mariama Sarr et Cie ne sortent pas, il n’y aura pas d’élection », clamera le député.



Selon Bara Dolly, l’assemblée devrait se baser sur l’article 86 qui exige des bulletins de couleur et non une liste, car pour lui, ce sera plus transparent...