Insolite/ Bokidiawé: Voulant barrer la route au convoi de Farba Ngom à l'entrée de sa commune, le Maire Kalidou Wagué se fait bastonner

Selon le site laviesenegalaise.com qui a donné l'information, le maire de la commune de Bokidiawé, Kalidou Wagué, a vécu aujourd'hui une journée très mouvementée.



Pour avoir tenté de bloquer le convoi du député Farba Ngom à l'entrée de sa commune, il serait battu par des proches du chargé de l’organisation et de la mobilisation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.



D'après ledit site, M. Wagué aurait mis à exécution sa menace il y a quelques jours de barrer la route à Farba Ngom qui avait prévu de mettre en œuvre ses activités politiques dans la commune de Bokidiawé.



Dans une vidéo devenue virale, on voit le maire très mal-en-point, en train d'être évacué dans son véhicule. Finalement, Farba Ngom et ses partisans ont pu dérouler tranquillement leur programme en ralliant le village de Mbakhna dans la commune de Bokidiawé.

Affaire à suivre...