Insécurité, inondation, coupure d’eau et d’électricité … : Les habitants de Tivaouane Peulh brocardent la municipalité

Les difficultés sont énormes. Depuis plusieurs années, les habitants de la commune de Tivaouane Peulh traversent des situations éprouvantes à cause de l’insécurité galopante qui hante leur sommeil. Les agresseurs dictent leur loi au grand dam des habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer.

L'autre point évoqué par les interlocuteurs c'est les inondations. À chaque hivernage, des maisons sont englouties et récupérées par les eaux pluviales laissant leurs propriétaires dans un désarroi total.

C'est la gestion des eaux pluviales, les coupures d’eau, d’électricité et la dégradation des routes qui sont les problèmes soulevés par les habitants de la commune. Bamba Ndiaye habitant et charretier du quartier, fait savoir que les jeunes traversent et vivent des situations difficiles. Ils brocardent la mairie..