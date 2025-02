Insécurité dans l’arène : La police suspend sa couverture des combats de lutte jusqu'à nouvel ordre

À la suite des dérives, actes de vandalisme et agressions ayant entraîné la mort d'un jeune homme après le combat de lutte opposant Franc et Ama Baldé à l'arène nationale ce dimanche, la police a décidé de prendre des mesures d'urgence. Face à l'énième manquement du Comité national de Gestion de la Lutte (CNG) et des acteurs impliqués aux injonctions et recommandations qui leur avaient été adressées – notamment concernant le respect des horaires, l'observation de la jauge et la définition d'itinéraires réduisant les risques de confrontations entre groupes de supporters –, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la couverture sécuritaire des combats de lutte sur l'ensemble du territoire national.