Inscription sur les listes électorales / Visite de Macky Sall : Mamadou Saliou Sow mobilise les jeunes de Kédougou et leur fixe des objectifs.

Après avoir fait inscrire des centaines de primo votants, le ministre auprès du ministère de la justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, par ailleurs président du Conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow, a rencontré la jeunesse du département ce samedi 29 avril 2023.



Les jeunes sont massivement venus des différents quartiers de la commune, pour participer à cette rencontre qui portaient sur deux points : une forte sensibilisation de la jeunesse pour qu'au minimum chacun puisse inscrire 5 jeunes et aussi préparer ces derniers a réserver une mobilisation et un accueil triomphal au président de la République attendu dans la région.



L'engagement, le dévouement et la détermination des jeunes ont abouti à une totale satisfaction de leur mentor Mamadou Saliou Sow qui précise que c'est une réunion entre lui et sa jeunesse, raison pour laquelle les responsables de la grande coalition de BBY n'ont pas été invités. Les jeunes se sont organisés dans tous les quartiers pour accompagner la démarche du ministre. Ils l'on démontré à travers cette grande mobilisation pour accueillir leur responsable politique.



Le ministre Mamadou Saliou Sow, accompagné de Mamadou Diop, chargé de mission à la présidence de la République et des membres de son cabinet a exprimé sa satisfaction et sa profonde gratitude à l'égard de ces jeunes. Il leur a fixé un objectif à atteindre, c'est à dire un jeune inscrit au minimum 5 personnes. Ensuite occuper le terrain pour réserver un accueil exceptionnel au chef de l’État lors du conseil des ministres délocalisé à Kédougou. Malgré la grève des travailleurs des collectivités territoriales, le ministre pense pouvoir trouver des solutions idoines pour que ces primo votants soient en possession de leurs pièces d'état civil avant le 6 mai 2023.



Il a saisi l'occasion pour visiter les locaux de Kédougou New Vision Services ( KNVS) sis au quartier Dandé Mayo. Une nouvelle entreprise qui vise à promouvoir la formation et l'emploi des jeunes de la région, tout en créant les conditions d'employabilité et des prestations de services. Après avoir loué les efforts consentis pour la création de cette entreprise, il a félicité et encouragé ces derniers à continuer dans ce sens. Il affirme que cela s'inscrit en droite ligne de la politique d'employabilité mise en place par le président Macky Sall. Il a ainsi promis de prêter une attention particulière à ces jeunes...